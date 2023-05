Lite sui binari, poi il dramma: uno dei due muore travolto dal treno

Un uomo di 48 anni è morto mercoledì 17 maggio, poco dopo le 16,30, investito da un treno della linea Roma-Tivoli. Il dramma si è consumato nei pressi della stazione ferroviaria di Tivoli, vicino alla Capitale, poco prima che il convoglio entrasse in stazione.

Dai primi accertamenti - di cui dà notizia RomaToday - è emerso che poco prima il 48enne stava animatamente litigando con un altro uomo. I due si sarebbero lanciati dei sassi, per poi darsi alla fuga in direzione della massicciata. Mentre si dirigevano sulla linea ferrata, continuando nella discussione, uno dei due, un cittadino romeno di 48 anni, non si sarebbe accorto del convoglio in arrivo ed è stato investito. Per lui non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo. Le indagini sono in corso a cura del commissariato Tivoli e della Polfer.