Non dava notizie da un mese: trovato morto in casa

Un uomo è stato trovato morto dentro casa dopo che da un mese non si avevano sue notizie. Una tragedia della solitudine quella che si è verificata nel pomeriggio di giovedì scorso, in un condominio di Forlì. Come riporta ForlìToday, i vigili del fuoco e i carabinieri sono arrivati sul posto per aprire con la forza pubblica la porta di un appartamento dove risiedeva un uomo di 69 anni che da alcune settimane non dava notizie di sé.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che prima hanno provato a contattarlo al telefono e al citofono. Poi non avendo alcuna risposta hanno interessato l'amministratrice di condominio, che si è attivata allertando i vigili del fuoco, in quanto il 69enne non aveva relazioni strette con i famigliari.

All'accesso nella casa, l'uomo è stato rinvenuto privo di vita, probabilmente deceduto da diversi giorni. Le ultime volte in cui il malcapitato aveva avuto contatti con l'esterno, con i vicini di casa, risalivano a un mese fa.

Continua a leggere le ultime notizie su Today.it