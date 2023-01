Uomo precipita dalla finestra di un ufficio e muore

Tragedia oggi, 12 gennaio, a Palermo. Intorno alle 7 un uomo è precipitato dal secondo piano di un ufficio in via Ruggero Settimo all'incrocio con via Mariano Stabile, in centro città, ed è morto.

Come riporta PalermoToday, si tratterebbe di un operaio della ditta di manutenzione della banca Unicredit. Le generalità non sono state rese note. L'uomo, secondo quanto raccontano alcuni testimoni, indossava una tuta blu.

Sul posto è intervenuta la polizia e i rilievi sono affidati alla Scientifica. Le ipotesi sono quelle di un incidente o di un suicidio.