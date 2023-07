Ha un incidente, poi scappa dall'ospedale: trovato morto all'università

Il corpo senza vita di un uomo di 52 anni è stato rinvenuto nella mattina di oggi, mercoledì 5 luglio, sotto la tromba delle scale del dipartimento di matematica dell'università di Firenze, in viale Morgagni 67, nei pressi dell'ospedale di Careggi. Proprio dal Careggi, dove l'uomo sarebbe stato ricoverato ieri a seguito di un incidente stradale, la persona si sarebbe allontanata di sua volontà, fino ad arrivare al dipartimento di matematica. Come l'uomo sia riuscito ad allontanarsi dal nosocomio e arrivare all'università è ancora da capire.

Secondo le prime ipotesi, l'uomo sarebbe caduto dalle scale, da un'altezza piuttosto alta, probabilmente nel cuore della notte, anche se il ritrovamento è avvenuto questa mattina: a scoprirlo è stata una bibliotecaria, intorno alle 8, prima di iniziare il turno di lavoro. Sul posto si è recata la polizia e la polizia scientifica, per i rilievi del caso, con l'area che è stata interdetta al pubblico. Da verificare se al momento del fatto ci fossero altre persone, al momento ipotesi esclusa.

Da capire anche se l'uomo sia entrato nella struttura prima della chiusura serale dei cancelli, rimanendo in qualche modo nascosto dentro, oppure se li abbia scavalcati dopo l'orario di chiusura. Sul posto ci sono diverse telecamere, ma una in particolare sarebbe posizionata per inquadrare proprio quelle scale. Nelle prossime ore la dinamica dovrebbe quindi chiarirsi. Proprio nei pressi di quelle scale, in passato, era stata segnalata più volte la presenza di alcune persone, probabilmente senza tetto in cerca di rifugio.

