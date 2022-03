Casa va a fuoco: uomo muore insieme ai suoi due cani

Un uomo di 55 anni ha perso la vita in seguito all'incendio del suo appartamento. Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte, a Roma, nella zona di borgata Ottavia, in via Treviglio.

L'abitazione - spiegano i Vigili del fuoco - è stata completamente avvolta dalle fiamme ed una parte del solaio in legno è crollato, e l'abitazione è stata dichiarata inagibile.

Nel rogo sono deceduti anche due cani che erano in casa con l'uomo. Sul posto è stata inviata dalla sala operativa una autobotte, il funzionario di guardia dei pompieri, carabinieri e personale del 118. Il corpo senza vita della vittima è stata portata al policlinico Gemelli. Si indaga sulle cause dell'incendio e non si esclude al momento alcuna ipotesi.