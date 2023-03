Vede un cinghiale a bordo strada: scende dall'auto, si avvicina e muore

Tutti i soccorsi sono stati vani. Un uomo di 60 anni, di Sorso (Sassari) è morto martedì mattina sulla provinciale 90 Santa Teresa di Gallura-Castelsardo. Il dramma poco lontano da Vignola, nel territorio comunale di Aglientu. Era alla guida di un'utilitaria, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, quando ha visto un cinghiale tramortito a bordo strada. Ha accostato ed è sceso dalla vettura.

Con ogni probabilità l'ungulato era stato investito da un'altra auto. A quel punto, la tragedia. Si è avvicinato al cinghiale e forse lo ha toccato, forse no. Improvvisamente è stato colto da un malore che non gli ha dato scampo. Si esclude che l'animale lo abbia caricato. Come scrive oggi l'Unione Sarda, il 60enne è morto così, all'improvviso, sulla provinciale. I soccorsi chiamati da alcuni parenti sono stati purtroppo inutili.