Cade nel bosco mentre cerca funghi: morto un 72enne

Morto un 72enne di Cremona in un bosco, mentre era in cerca di funghi. A dare l?allarme la moglie, che non vedendolo tornare nel luogo in cui si erano dati appuntamento, e non ricevendo risposte alle chiamate sul suo cellulare, ha iniziato a preoccuparsi. Il corpo del fungaiolo, classe 1950, è stato ritrovato tre ore dopo lungo un pendio nei pressi del sentiero delle Cascate in Val Genova (Parco Naturale Adamello Brenta, in Trentino). Secondo il Soccorso alpino del Trentino, il decesso potrebbe essere stato causato da una caduta: le autorità competenti sono al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente.