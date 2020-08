Sentono rumori in casa dei vicini e lanciano l'allarme: la ringhiera cede e il ladro precipita

Sapevano che i vicini di casa erano in ferie, e quando hanno sentito rumori nell'appartamento i condomini spaventati hanno lanciato l'allarme. Un giovane di 30 anni è morto dopo essere caduto dal secondo piano di un palazzo di Santhià (Vercelli), nel quale era entrato assieme a un complice per un furto in un alloggio.

All'arrivo dei carabinieri, la fuga dei due è stata precipitosa: un ladro è fuggito calandosi da una grondaia mentre la vittima, un cittadino di nazionalità albanese, è precipitato da circa nove metri quando la ringhiera alla quale si era appeso ha ceduto allì'improvviso. L'impatto al suolo è stato violentissimo e il giovane è morto durante il trasporto in l'elicottero al Cto di Torino.