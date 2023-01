Va in ospedale per una visita e muore nel parcheggio

Un uomo di 47 anni è morto, stroncato da un malore, alcuni minuti dopo essersi sottoposto a una visita medica. La tragedia all'esterno del distretto sanitario di Pescara nord, l'ex clinica Baiocchi. L'uomo, di Elice, aveva fatto una visita medica e stava tornando verso la sua auto. Improvvisamente, mentre era nell'area parcheggio, si è accasciato al suolo ed è morto.

Come racconta Loris Zamparelli su IlPescara, in pochi minuti è giunta un'autoambulanza del 118 partita dalla vicina postazione della Misericordia. I soccorritori, intuita la gravità della situazione, hanno iniziato subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare che si sono protratte per più di 30 minuti ma l’uomo non si è ripreso. Il medico ha solo potuto solo constatare il decesso alle 11.35. Sul posto è intervenuta anche la polizia, che dovrà chiarire le cause della tragedia.