Mostra i genitali a una donna e poi picchia il marito

Mostra i genitali a una donna, picchia il marito di lei e poi si scaglia contro la polizia. E’ quanto accaduto ieri sera intorno alle 22,30 a Vicenza. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo, un cittadino nigeriano avrebbe mostrato i propri genitali a una donna che era in compagnia del marito. Quest’ultimo ha tentato di far desistere il nigeriano dal suo atteggiamento osceno, ma per tutta risposta il nigeriano avrebbe colpito l’uomo con un pugno al volto, facendo cadere a terra. Poi è fuggito.

Poco dopo però i poliziotti lo hanno rintracciato e, dopo aver raggiunto l’uomo, lo hanno invitato più volte a fermarsi ma lui ha continuato ad avanzare con fare minaccioso nei confronti degli agenti e ad inveire contro di loro. Alla fine i poliziotti lo hanno immobilizzato con il taser. Alla fine il violento è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico e aggressione a pubblico ufficiale.