Si schianta con la moto: 27enne in coma

Un ragazzo in coma dopo un incidente in moto. L'accaduto verso le 12 a Pogliano Milanese, hinterland nord ovest di Milano, dove sono accorsi 118 e polizia locale.

Il giovane, 27 anni, è stato trovato in coma e trasportato in elicottero, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano. Soccorsa anche una donna di 69 anni, che è stata accompagnata in ambulanza, in verde, a Rho. Affidati alla locale i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, avvenuto in direzione Nerviano (Milano).

In base a una prima ricostruzione, sembra che il motociclista sia caduto in autonomia, senza che fossero coinvolti altri mezzi. Prima del violento schianto al suolo, che gli ha provocato gravi traumi, sarebbe stato sbalzato per alcuni metri. L'auto della 69enne sarebbe stata urtata dal ragazzo: i soccorritori l'hanno portata in ospedale perché sotto choc.