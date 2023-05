Un motociclista si scontra contro un autobus e muore

Tragedia sulle strade del viterbese. Per cause in corso di accertamento, un autobus Cotral e una motocicletta si sono scontrati e ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo sulla cinquantina, che è deceduto. Il vetro del mezzo pubblico, lato conducente, è andato in frantumi, mentre il parabrezza è stato danneggiato, così come la moto della vittima. Il tragico incidente stradale è avvenuto sulla Cassia nord a Viterbo, poco prima delle 18 di questo sabato 6 maggio.

Il personale sanitario del 118 non ha potuto che constatare il decesso del centauro. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi finalizzati alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, le cui cause sono ancora da accertare, e la gestione della viabilità. La strada è stata chiusa al traffico.