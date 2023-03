Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail

Tragico incidente stradale in Trentino, sulla strada statale 12, tra i Comuni di Ala e Avio. Oggi pomeriggio un motociclista di 44 anni, residente in provincia di Verona, ha perso il controllo della propria moto andando a schiantarsi contro il guardrail. L’impatto, troppo violento, non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Brentonico, i vigili del fuoco volontari di Ala e gli operatori di soccorso con l'eliambulanza.