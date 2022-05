Motociclista muore durante una gara sportiva

Incidente mortale per un motociclista di 53 anni che ha perso la vita durante una gara per il Campionato Europeo e Italiano Velocità in Salita di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Immediato l’intervento dei sanitari, ma per l’uomo, originario di Pelago, non c’è stato nulla da fare.

Nella caduta, il 53enne ha riportato molteplici traumi e, nonostante le lunghe manovre di rianimazione, il suo cuore ha smesso di battere. Sul posto, presente un'ambulanza della Misericordia di Pieve Santo Stefano e l'elisoccorso Pegaso 1. Sul luogo dell'incidente presenti i carabinieri per effettuare i rilievi previsti dalla legge.