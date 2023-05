Traghetto urta la banchina di Sorrento e rischia di affondare

Il jet della Alilauro Gruson, la motonave Giunone, mentre attraccava nel lato esterno del porto di Marina Piccola, a Sorrento, ha urtato violentemente contro la struttura, un impatto che ha provocato l'apertura di una falla al di sotto della linea di galleggiamento del mezzo che ha iniziato ad imbarcare acqua.

Immediatamente l'equipaggio ha azionato le pompe per aspirare l'acqua che penetrava nello scafo che si è anche "appoppato". Nel giro di pochi minuti sono intervenute due motovedette della Guardia Costiera ed una unità dei vigili del fuoco che, con le pompe in dotazione a bordo, hanno contribuito ad eliminare l'acqua, evitando che la nave colasse a picco, riuscendo a riportarla in assetto in attesa di un primo intervento dei tecnici per riparare la falla.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei militari della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia agli ordini del comandante Rosamarina Sardella. Si sta verificando se il pontile abbia riportato danni in seguito all'impatto ed eventualmente eseguire le necessarie riparazioni. La struttura al momento è chiusa ai passeggeri e le operazioni di imbarco e sbarco avvengono esclusivamente lungo la banchina interna di Marina Piccola che per questo risulta notevolmente affollata in queste ore.