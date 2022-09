L'uomo che entra nel bar con una motosega: "Vi faccio a pezzi se non mi servite"

È entrato in un bar di Fiumicino armato di motosega, minacciando proprietari e clienti. Questo è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri presso la zona di Passoscuro, con l'uomo, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto all'obbligo di firma, che avrebbe urlato frasi come: "Se non mi date da bere vi taglio a pezzi. Vi faccio a pezzi se non mi servite".

Successivamente l'uomo è fuggito, ma si è regolarmente presentato alle ore 18 presso la stazione dei carabinieri per firmare, stazione dov'erano presenti il barista e alcuni clienti del bar per formalizzare la denuncia. L'aggressore ha cercato quindi di fuggire, ma i militari lo hanno bloccato e accusato di tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Sarà processato per direttissima.