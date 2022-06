I ragazzi che preparano le piste di cocaina sul cofano dell'auto: la foto è virale

Un gruppo di giovani che prepara delle "piste" di cocaina pronte da sniffare sul cofano di un'auto. Un'immagine eloquente scattata a Roma e diventata virale dopo la condivisione sulla pagina instagram di "Resist San Lorenzo", gruppo che da mesi rende pubbliche e denuncia le scene di malamovida che affliggono il quartiere universitario della Capitale. Lo scatto è accompagnata dalla didascalia "piccoli tossici crescono".

Resist San Lorenzo nasce per "denunciare con le foto lo stato di degrado di San Lorenzo, quartiere di artisti, studenti e lavoratori. Fotografa quello che per te non è decoro urbano". A fare da contraltare c'è un'altra pagina Instagram "Non mi scollo da San Lollo" . Seguita da migliaia di follower, è la cassa di risonanza alle "imprese" di chi ormai da un anno si riversa nel quartiere del II municipio durante i fine settimana. Vengono pubblicati video e screenshot di messaggi anonimi nei quali si incita a riempire le strade, ci si dà appuntamento per ubriacarsi e si dà contro "le guardie" che presidiano il territorio nel tentativo di arginare il fenomeno, multando e chiudendo i locali che non rispettano le decisioni dell'amministrazione capitolina.