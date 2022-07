Mucca 'accaldata' finisce in piscina: salvata da pompieri

I vigili del fuoco hanno salvato una mucca, scivolata all'interno della piscina di un'abitazione a Porto Valtravaglia (Varese). L'animale, forse per la sete o per il caldo, si è infilato nel terreno dell'abitazione sulla sponda varesina del Lago Maggiore ed è poi finito in piscina. Dopo attimi di stupore i proprietari di casa hanno allertato i soccorsi e i Vigili del fuoco, dopo aver assicurato la mucca con un sistema di corde e fasce, la hanno sollevata e affidata alle cure del proprietario che l'ha ricondotta al pascolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.