Multa di 50 euro per i genitori che portano in ritardo i figli a scuola

Il traffico, gli imprevisti e le commissioni non saranno più valide cause per giustificare il ritardo accumulato per accompagnare in orario i figli all'asilo. È quanto potrebbe accadere ai genitori dei bambini che vivono a Como. Il comune lombardo vorrebbe introdurre misure nel nuovo regolamento dei servizi per la prima infanzia del Comune, discusse martedì dalla commissione consiliare, e che riguardano la possibilità di multare di 50 euro i genitori che ritardano a portare o prendere i figli all'asilo nido. Ma non finisce qui. Dopo due soli ritardi ingiustificati, le educatrici potrebbero addirittura rifiutarsi di accogliere il bambino, sospendendo il servizio anche per il giorno successivo.

La discussione dovrebbe essere fissata la prossima settimana sui banchi di Palazzo Cernezzi. La proposta della giunta del Comune di Como fa discutere e ha scatenato la reazione di tanti genitori e delle opposizioni.