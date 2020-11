Il giovane multato di 800 euro perché va in giro senza mascherina

Andarsene in giro senza mascherine può costare caro. A volte carissimo. La Guardia di Finanza di Cagliari durante alcuni controlli effettuati la scorsa sera nel capoluogo, ha individuato e sanzionato due giovani di 20 e 30 anni, intercettati uno in viale Europa e l'altro in Via Bacaredda, in quanto sprovvisti delle previste mascherine: per ciascuno di loro è scattata una sanzione da 400 euro.

Altra sanzione pesante è stata comminata qualche ora più tardi, nel cuore della notte, quando i Finanzieri hanno notato un assembramento di giovani nel centro del capoluogo: alla vista della pattuglia, il gruppetto di ragazzi è scappato facendo perdere le sue tracce.

Sul posto è rimasto un commerciante ambulante e proprietario di un furgoncino, il cui interno era stato adattato a bar con tanto di diffusione musicale, motivo di attrazione della comitiva. E' quindi scattata la sanzione di 533 euro poiché effettuava la somministrazione di bevande oltre gli orari consentiti.

Nel pomeriggio, infine, in una piazza di Capoterra la multa più "cara": un 17enne è stato trovato senza mascherina: la sanzione amministrativa ammonta a 800 euro, importo doppio rispetto alla misura minima, data la condotta recidiva. Era già stato pizzicato senza mascherina una volta nelle settimane precedenti.