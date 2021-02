La voglia di un aperitivo era evidentemente così forte che, in barba alle regole anti covid, si sono recati sul retro dal bar dopo le 18 (erano le 19:15 circa) e se lo sono fatti servire dalla finestra. Titolare e clienti sono stati multati con un verbale da 400 euro.

Il bar che serve gli aperitivi ai clienti dalla finestra sul retro: fioccano le multe

Accade a Leno, in provincia di Brescia, dove i carabinieri nell’ambito dei controlli per il rispetto della normativa "prevenzione alla diffusione del Covid-19", hanno sanzionato un bar per la violazione del Dpcm 14 gennaio 2021, disponendone la chiusura provvisoria per cinque giorni, in attesa di provvedimento definitivo del prefetto di Brescia.

Il controllo è scattato in seguito ad una segnalazione anonima. I carabinieri subito intervenuti sul posto hanno colto sul fatto la proprietaria che alle ore 19:15 serviva aperitivi porgendoli dalla finestra sul retro del bar a tre avventori, sanzionati a loro volta, in attesa nel vicolo.