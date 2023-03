Fa il barbecue in giardino: 200 euro di multa

Nell'era della lotta all'inquinamento, anche un barbecue in giardino può costare molto caro, soprattutto se si decide di organizzarlo nei giorni in cui sono in vigore i divieti antismog. Lo sa bene un 30enne calabrese che a Bologna ha ricevuto una multa di 200 euro, proprio la carne arrostita sulla brace. La vicenda risale allo scorso 19 marzo, quando il giovane, approfittando di una domenica di sole e del giardino di casa, ha deciso di allestire un barbecue con alcuni amici.

Una giornata in compagnia che presto ha preso una piega tutt'altro che divertente. Come racconta il Corriere della Sera, forse a causa di una segnalazione di un vicino indispettito da qualche rumore di troppo, una pattuglia della polizia locale di Bologna si è addentrata nelle periferie della città, fino ad arrivare all'abitazione in cui era in corso il barbecue. Intorno alle ore 14 la polizia ha suonato al campanello del 30enne, poi sanzionato per aver violato le norme antismog, come riportato sul verbale: "In giornata festiva dichiarata dalla Regione Emilia-Romagna con misura emergenziale antismog utilizzava il barbecue al fine di grigliare carne".

L'ordinanza infatti, vieta non soltanto la circolazione dei veicoli diesel più inquinanti e delle vecchie auto a benzina, ma anche la produzione di fumi come quelli derivanti dalla combustione all'aperto. Adesso il ragazzo dovrà scegliere cosa fare: pagare entro il prossimo 19 maggio la sanzione nella misura ridotta di 200 euro o presentare ricorso.