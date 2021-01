La multa di 400 euro al ragazzo che ha portato fuori il cane a tarda sera

È successo a Bussolengo, in provincia di Verona. "Non potevo di certo fargli fare i bisognini in casa", racconta lui

Vlad Ioan Sandu ha 27 anni e abita in centro a Bussolengo, in provincia di Verona, e Diesel è il suo cagnolone, un corso americano di 40 chili. Il ragazzo e il suo amico a quattro zampe sono usciti di casa durante il coprifuoco, giustificando l’accaduto con la dissenteria del cucciolo, ma un vigile ha multato il padrone con un'ammenda di 400 euro. La sera dell’8 dicembre scorso, il ragazzo è uscito alle 22,50 per aiutare il suo cane in difficoltà: in quel periodo il Veneto era in zona gialla ma il coprifuoco dalle 22 alle 5 era già in vigore. Un agente della polizia municipale ha ritenuto non opportune le sue giustificazioni e lo ha multato.

La multa al ragazzo che ha portato fuori il cane a tarda sera a Bussolengo

Diesel aveva dei gravi problemi intestinali. "Non poteva farla in casa per ovvi motivi e quindi l'ho portato fuori, a poca distanza da casa. Il cane soffriva di scariche improvvise e non c'era altra alternativa", ha raccontato Vlad. Il ragazzo ha scritto un lungo post su Facebook per spiegare quanto accaduto, ma questo non è bastato all'ufficiale pubblico come valido motivo o comprovata esigenza.

"Condivisibile o meno la mia posizione, spero il fatto possa diventare un precedente grazie al quale ottenere chiarimenti per chi ha un animale domestico o nello specifico per chi si trova in una situazione di comprovata necessità", ha scritto il ventisettenne. Alla fine Vlad ha pagato la multa di 400 euro.