Multa e Daspo per una modella: era nuda sul terrazzo per un servizio fotografico

Daspo urbano per una modella italiano. Le è costato caro un servizio fotografico nel centro storico di Venezia, dove la giovane donna ha posato per delle foto di nudo. Per lei è arrivato un ordine di allontanamento dalla città. Oltre al Daspo urbano, la modella dovrà pagare una multa di 750 euro. A raccontare la vicenda è La Nuova Venezia, secondo cui ci sarebbero anche altri fotografi coinvolti ma non ancora identificati dalla polizia.

Gli agenti dalla polizia locale lagunare hanno riscontrato due atteggiamenti imputabili alla giovane donna. La modella, completamente nuda, si è arrampicata su un monumento di palazzo Reale a San Marco: una mise non rispettosa del decoro della città e contraria alla pubblica decenza.

Niente multa per il fotografo

Il fotografo francese, invece, non ha ricevuto alcun provvedimento per il servizio artistico. La polizia locale sta tuttavia valutando l'eventuale concorso in violazione amministrativa. Gli agenti sorvolano sulla natura del servizio fotografico, realizzato per motivi di lavoro. Un motivo per cui comunque servirebbe l'ok del Comune. Che in nessun caso approverebbe un set dal momento che non vengono mai autorizzati set dove ci sono modelli o modelle nude. Il fotografo è stato "pizzicato" mentre realizzava scatti di nudo della modella che era sull'altana di un'abitazione, in riva e sulla statua di palazzo Reale.