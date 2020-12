La multa di 400 euro ciascuno per i 63 ragazzi della maxi festa in cascina

È successo in una struttura di via Quintosole, estrema periferia sud di Milano, dove è intervenuta la polizia

Dovranno pagare una multa di 400 euro a testa per aver violato le norme anti coronavirus le 63 persone identificate domenica mattina dopo che la polizia ha interrotto una maxi festa che si stava svolgendo dal pomeriggio precedente all'interno di una struttura di via Quintosole, estrema periferia sud di Milano. Erano in sessantatré tutti nella stessa cascina, con alcol, droga e musica. Quando i poliziotti sono arrivati, hanno bloccato tutti i presenti - alcuni dei quali stavano andando via - e hanno fatto ingresso nell'abitazione, al cui interno c'erano i partecipanti al party, molti dei quali ubriachi e sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Multa di 400 euro ciascuno per i 63 ragazzi della maxi festa in cascina (con tamponi rapidi all'ingresso)

Nella cascina erano stati allestiti una postazione dj, con tanto di impianto di diffusione della musica, e un vero e proprio angolo bar. Gli agenti hanno poi sequestrato 14 pastiglie di extasy, dosi di cocaina, di crack, di marijuana e di metanfetamina. A organizzare l'evento, stando a quanto riferito dalla questura di Milano, era stato un italiano di 48 anni, che ha ammesso di aver predisposto anche una sorta di piano di sicurezza, con dei tamponi rapidi anti covid che erano stati effettuati a tutti i partecipanti da una sua amica, un'italiana 40enne. La donna, ascoltata dagli agenti, ha confermato di aver eseguito personalmente i test insieme ad altri due amici prima che la festa cominciasse, verso le 16 di sabato pomeriggio.

"Sono in corso accertamenti - hanno spiegato dalla Questura - per valutare la posizione dell'organizzatore del party e per verificare se le persone che hanno effettuato i test avessero i requisiti necessari". Al termine dei controlli, un 42enne è stato denunciato per spaccio e un 39enne è stato segnalato come assuntore di stupefacenti.

Foto - I test rapidi all'ingresso