La multa da 400 euro perché camminava in gonna e senza mascherina

Multata perché camminava da sola nel centro di Roma "abbigliata in gonna e stivaletti" e senza mascherina. È successo a una donna di 43 anni in via della Gatta, centro storico della Capitale, a pochi passi da palazzo Grazioli, intercettata da due vigili urbani in sella alle moto.

"Mi hanno intimato di indossare la mascherina ma ho spiegato loro che di averla con me ma che non la stavo indossando perché ero completamente sola, in una strada praticamente deserta, e stavo facendo attività motoria, nel senso che mi spostavo rapidamente da un posto all’altro" spiega la donna all'agenzia Dire.

Nulla da fare: gli agenti della polizia municipale applicano alla lettera le nuove disposizioni e nel verbale descrivono l’abbigliamento della donna, a loro avviso incompatibile con l’attività motoria: "Gonna e stivaletti di gomma", si legge nella multa che riporta l'importo: 400 euro.

"Non ho nulla contro la mascherina, la indosso sempre nei luoghi chiusi o affollati. Però le norme vanno stabilite e applicate con buon senso: non si può allo stesso tempo vietare a una persona che cammina da sola e in un luogo isolato, senza quindi essere un pericolo né per se stessa né per gli altri, di respirare liberamente, e permettere allo stesso tempo alla gente di stazionare, anche per ore, in un ristorante al chiuso, dove il riciclo dell'aria è praticamente insistente, se comparato con qualsiasi luogo all'aperto".

