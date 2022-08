Sorpresi a urinare per strada: dovranno pagare 45mila euro

Ben 45 mila euro di sanzioni per avere urinato per strada. A pagarle saranno 9 ragazzi e ragazze sorpresi tra i vicoli del centro storico, poco distanti dai locali della movida, dai carabinieri della stazione di Cammarata impegnati in una serie di controlli nei locali del divertimento a San Giovanni Gemini. Ognuno di loro dovrà pagare dunque 5.000 euro a testa per aver commesso atti contrari alla pubblica decenza in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Una situazione di degrado che andava avanti da tempo generando disagio e insofferenza tra i residenti costretti ad assistere a scene davvero poco edificanti. Per questo si è reso necessario l’intervento dei carabinieri che hanno sanzionato ragazzi e ragazze i quali, una volta percorsi a piedi i vicoli del centro storico, in prossimità dei principali luoghi di aggregazione giovanile, sono stati sorpresi a fare i loro bisogni incuranti della gente di passaggio.