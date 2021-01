Multe a raffica nell'agriturismo aperto a pranzo e a cena: "Ma i clienti sono venuti lo stesso"

Tra sabato e domenica in un ristorante di Montiano sono state elevate 58 sanzioni. La titolare: "La mia è una protesta per la sopravvivenza"

Sabato sera i tavoli sono stati apparecchiati per 30 clienti, domenica a pranzo stesso copione, con 28 commensali. Nell'agriturismo però si sono presentati anche i carabinieri che hanno sanzionato i clienti per la violazione del divieto di spostamento dal comune di residenza. Per la titolare è scattata invece la denuncia "per essersi rifiutata di interrompere l'attività, quando in occasione del primo controllo, le era "stata intimata la chiusura". In totale sono satet ben 58 le multe elevate dalle forze dell'ordine in un locale di Montiano (Forlì-Cesena) che ha deciso di violare il Dpcm aprendo le porte ai clienti.

La titolare ha fatto sapere di "non aver ancora ricevuto la notifica di sanzioni". La sua, dice, "è stata una protesta per la sopravvivenza. Vogliamo sopravvivere e queste misure stanno costringendo molti a chiudere le attività. È una situazione drammatica ad esempio per un locale come il mio, che ho aperto con tanti sforzi solo due anni fa". L'agriturismo non accoglieva i clienti, nel rispetto della normativa, da ottobre: "Nel periodo natalizio ci aspettavamo una boccata d'ossigeno che non c'è stata, molti locali non riescono più a sostenere le spese correnti".

Dai clienti, spiega la titolare dell'agriturismo "è arrivata tanta solidarietà e aiuto concreto. Hanno aderito consapevolmente all'iniziativa sapendo a quello che andavano incontro. Serviva una protesta forte per smuovere la situazione - sottolinea - le iniziative simboliche servono a poco". Poi sottolinea il tatto delle forze dell'ordine: "Hanno fatto solo il loro dovere".

"Il rammarico è che si può lavorare in sicurezza, soprattutto in una struttura come la mia, con i tavoli distanziati di un metro e dieci e massimo 4 persone a tavolo. La speranza è che qualcosa possa cambiare".