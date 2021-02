Pubblicano le foto della festa in zona rossa su Instagram: i carabinieri li riconoscono, fioccano le multe

Avevano organizzato una festa in un’abitazione privata, in barba al buon senso e alle limitazioni previste dalla normativa per evitare la diffusione del coronavirus. Dal 14 febbraio la provincia di Chieti in Abruzzo è zona rossa ma questo non ha impedito a un gruppo di persone di riunirsi in una casa a Roccamontepiano.

I “festaioli” hanno poi condiviso sui social network le foto dei festeggiamenti. E quelle foto hanno iniziato a circolare su Instagram, viste da diverse persone, che hanno segnalato l’accaduto ai carabinieri. I militari infatti sono intervenuti dopo la segnalazione arrivata da numerosi cittadini, spaventati dalla possibilità di contagio. I carabinieri della stazione di Casalincontrada hanno trovato su Instagram le foto della festa, tra brindisi e fornelli, pubblicate dagli stessi protagonisti. Non ci è voluto molto per identificare i partecipanti alla festa e sanzionarli per violazione delle norme anti covid.

Norme anti-Covid, controlli in provincia di Chieti

Nonostante l’aumento dei contagi e i continui appelli di perfetto e forze dell’ordine per chiedere il rispetto delle norme anti-Covid, continuano le violazioni. Recentemente i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Chieti hanno chiuso un bar in città dove i clienti continuavano a consumare all’interno del locale e una decina di persone è stata sanzionata.

A Francavilla al Mare un uomo proveniente dall’entroterra ortonese è stato fermato dai militari durante un controllo: alla richiesta di mostrare l’autocertificazione, l’uomo ha risposto che stava andando a prendere un caffè, un’attività che ovviamente non rientra tra quelle consentite per eventuali spostamenti in zona rossa, ossia comprovati motivi di lavoro, salute o necessità.

Coronavirus in Abruzzo, i dati del bollettino del 25 febbraio 2021

Rispetto a ieri in Abruzzo oggi si registrano 653 nuovi casi di positività su 13566 test effettuati, con 17 decessi comunicati dalle Asl, di cui 11 nelle ultime ore. I guariti continuano a salire e oggi sono 721.

Sono complessivamente 52951 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 38638 dimessi/guariti (+721 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 12634 (-86 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 4.8%.

Del totale dei casi positivi, 13115 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+48 rispetto a ieri), 13085 in provincia di Chieti (+255), 13550 in provincia di Pescara (+279), 12595 in provincia di Teramo (+111), 422 fuori regione (+9) e 184 (-50) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.