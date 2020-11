"Agente, sono uscito di casa e poi mi sono perso": ma la multa da 400 euro arriva lo stesso

"Agente, sono uscito di casa e poi mi sono perso", "Non sapevo si dovesse stare a casa", "Volevo uscire per stare un po’da solo, in casa c’è sempre mia moglie" : queste sono solo alcune delle scuse usate da chi a Torino e in provincia è stato beccato dalla polizia a uscire senza giustificato motivo e si è preso la multa da 400 euro visto che il Piemonte è zona rossa. Gli aneddoti più curiosi arrivano da Moncalieri e Carmagnola:

Gli agenti hanno fermato due giovani di 25 anni, uno di loro senza dispositivo di protezione. Quando gli è stato chiesto di metterlo, si è avvicinato ad una fontana rispondendo che stava bevendo e non poteva. «Perché siete in giro? », gli hanno chiesto gli uomini in divisa. La risposta, una palese presa in giro: «Perché non possiamo uscire? Non sapevamo che bisognasse stare in casa. Stiamo andando a prendere il tabacco». In un primo momento gli agenti li hanno lasciati andare, tenendoli però d’occhio.

Dopo essere usciti dalla tabaccheria, i due giovani (uno sempre senza mascherina) si sono fermati in via Real Collegio a chiacchierare. A quel punto la polizia locale li ha di nuovo fermati e questa volta invitati a salire in comando: multa di 400 euro ciascuno per essersi spostati senza una comprovata emergenza. Anche a Carmagnola la fantasia dei furbetti non ha limiti. Le forze dell’ordine hanno fatto decine di controlli e alcuni residenti hanno cercato di evitare la multa fingendo di essersi persi. In cintura ci sono state altre giustificazioni curiose: come il marito che era «costretto» ad uscire perché voleva allontanarsi dalla moglie per qualche minuto.