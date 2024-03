In dieci anni accumula 175 multe senza mai pagarle, confiscato il Suv

Per anni ha collezionato multe su multe per infrazioni del codice della strada senza mai pagarle, adesso gli è stato confiscato il suv come pignoramento per il debito. A restare senz'auto è un 60enne fiorentino.

In dieci anni ha totalizzato 175 verbali: dal divieto di sosta in ztl o in area pedonale al transito nelle corsie preferenziali, dall'eccesso di velocità alla sosta sul marciapiede o in prossimità di incroci. Il suo debito con il Comune è di quasi 30.000 euro. In realtà negli anni risultavano alcuni pagamenti però parziali e per poche decine di euro.

Lo scorso novembre l'Ufficio Tributi del Comune ha fatto scattare il pignoramento dell'auto. Quando una pattuglia lo ha fermato per un controllo, è emerso il provvedimento pendente ed è stato eseguito. L'uomo detto cosi addio al suo suv ibrido di ultima generazione del valore di oltre 50.000 euro.