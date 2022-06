Cadavere mummificato trovato in casa: non si vedeva da sei mesi

Il corpo senza vita di un uomo, ormai mummificato, è stato rinvenuto nella giornata di ieri, martedì 14 giugno, in un appartamento del palazzo di via Leini 82. a Torino. Ad allarmare le autorità sono stati i vicini di casa, che avevano iniziato a percepire un cattivo odore provenire dalla casa dell'uomo. Il cadavere appartiene ad italiano di 50 anni, di cui non si avevano notizie da circa sei mesi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia. Impossibile al momento stabilire le cause del decesso, che comunque sono state naturali (nessun segno di violenza è stato trovato e la porta era chiusa dall'interno). Sicuramente si è trattato di una tragedia della solitudine, visto che in tutto questo tempo nessuno si era accorto che quell'uomo non c'era più.