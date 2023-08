Muore a 24 anni al rientro dalla Giornata mondiale della Gioventù

Non ce l’ha fatta Luca Re Sartù, ragazzo 24 anni di Marnate, in provincia di Varese, stroncato probabilmente da un’infezione contratta durante il viaggio in Portogallo dove dall'1 al 6 agosto si è celebrata la Giornata mondiale della Gioventù. Il giovane 24enne è morto improvvisamente nel pomeriggio dell'11 agosto all'ospedale San Gerardo di Monza, dove era stato trasferito dopo un primo ricovero alla Mater Domini di Castellanza.

Cosa è successo

Il ragazzo aveva cominciato a sentirsi male in Portogallo e la situazione si è aggravata al rientro in Italia, al punto da rendersi necessario il ricovero in ospedale. Qui il quadro clinico è andato peggiorando fino ad aggravarsi irrimediabilmente.

Il giovane era partito da Marnate il primo agosto, insieme ad altri sette ragazzi, per partecipare alla Giornata mondiale della gioventù, tradizionale raduno internazionale promosso dal Papa che quest'anno si è svolto a Lisbona, in Portogallo. Al termine dell'evento internazionale, il 6 agosto, il gruppo si era spostato in campeggio sull'oceano, prima di fare rientro in Italia.

Ed è lì che il ragazzo, sportivo e dal fisico atletico, aveva accusato i primi malesseri, con febbre curata sul posto e che i medici locali l'avevano attribuita alla stanchezza. Al rientro in Italia, la sera di mercoledì 9 agosto, il ragazzo viene immediatamente portato al pronto soccorso della Mater Domini di Castellanza, dove alla luce della gravità della situazione il giorno dopo viene disposto il ricovero al San Gerardo di Monza.

La situazione è però ormai compromessa: il 24enne è andato in arresto cardiaco e, nonostante gli sforzi dei medici, non si riprende più. Muore stroncato probabilmente da un batterio. I medici hanno disposto l’autopsia diagnostica, per capire quale fosse il preciso quadro clinico del 24enne al momento del decesso.

Luca era molto conosciuto e amato in città, dove l'oratorio e la sindaca Maria Elisabetta Galli, amica di famiglia, lo hanno ricordato con affetto e preghiera. La comunità è sotto choc e la prima cittadina ha chiesto rispetto e silenzio per la famiglia.