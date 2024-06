Muore in bici a 70 anni travolto da una betoniera

È morto travolto da una betoniera, mentre era in sella alla sua bici. È la tragica fine di un uomo di 70 anni, scomparso nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 giugno, a Rho, in provincia di Milano. A quanto emerso dai primi rilevi il conducente del mezzo pesante, un 42enne, non ha visto il ciclista e lo ha investito durante la marcia, uccidendolo sul colpo. La dinamica dell'incidente mortale è ancora al vaglio degli investigatori.

Nonostante l'immediato intervento di un'ambulanza e un elicottero del 118, per il ciclista non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il conducente del mezzo pesante è stato invece accompagnato in ospedale perché in forte stato di shock.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Rho, guidati dal comandante Antonino Frisone, ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.

La strage dei ciclisti travolti dalle betoniere

Come riporta MIlanoToday, quello di oggi è un incidente simile a quello che quasi un anno fa ha stroncato la vita di Alfina D’Amato a sua volta simile a quello, sempre nel 2023, in cui è morta Cristina Scozia. Tutti incidenti tra biciclette e betoniere.

Proprio in seguito a questa strage il comune di Milano aveva stabilito che tutti i mezzi pesanti che circolano per le strade della città devono essere provvisti di sensori per l’angolo cieco.