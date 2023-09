Muore a soli 21 anni dopo un intervento al seno

È giallo sulle cause della morte di una ragazza di appena 21 anni, dopo un intervento chirurgico a cui si era sottoposta per aumentare le dimensioni del seno a Napoli. La polizia di stato di Acerra, comune della città metropolitana di Napoli, ha sequestrato la salma in vista dell'esame autoptico su disposizione degli inquirenti.

Secondo le prime indiscrezioni, la causa della morte, sopravvenuta dopo giorni, sarebbe da attribuire ad arresto cardiaco, ma la famiglia chiede chiarezza e ha presentato una querela.

La giovane, A. N., originaria di San Pietro a Patierno, quartiere periferico di Napoli, ha infatti accusato un malore dopo la mastoplastica additiva eseguita nella città campana ed è deceduta in una casa di cura di Acerra, una settimana dopo l'intervento.

