Muore in attesa di un'ambulanza: "Erano tutte occupate da pazienti Covid"

"Il telefono squillava a vuoto, non c'erano ambulanze". Un uomo di 74 anni di Castellammare di Stabia - in provincia di Napoli - è morto domenica sera in seguito a un'ischemia, dopo aver atteso per ore un'ambulanza con un medico che gli potesse salvare la vita. Lo racconta a Repubblica Napoli il genero dell'uomo, Raimondo, titolare di una pizzeria a Castellammare.

L'uomo morto in attesa di un'ambulanza a Castellammare di Stabia

"Quattro ore di agonia in attesa di un medico", dice Raimondo. Il genero della vittima racconta che dopo due ore di attesa si è recato in ospedale per chiedere una vettura di soccorso e, dopo altre ore di insistenza, un'ambulanza è partita ma senza medico. "Le ambulanze erano occupate dai pazienti Covid", racconta Raimondo. L'ambulanza che giunge a casa del 74enne non ha i medici specializzati e dunque si attende un'altra ambulanza, che arriva ore dopo: "A quel punto i medici hanno solo potuto diagnosticare il decesso", spiega l'uomo che preannuncia una denuncia. Da 48 ore alcuni pazienti dell'ospedale di Castellammare di Stabia vengono curati in ambulanza.

2.861 i nuovi casi di coronavirus in Campania

Sono 2.861 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 15.632 tamponi. Dei 2.861 nuovi positivi, 206 sono sintomatici e 2.655 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza Covid-19 è 62.461, mentre sono 996.251 i tamponi complessivamente analizzati. Sono 24 i nuovi decessi legati al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus è 700. Nell'ultimo bollettino della Campania si contano 1.245 guariti: il totale dei guariti sale così a 12.991.