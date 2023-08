Muore dopo sei ore di attesa al pronto soccorso, i familiari presentano denuncia

Muore dopo un'attesa di sei ore al pronto soccorso. È successo all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Secondo quanto riporta il quotidiano La Città, l'uomo si era recato presso il nosocomio per via di alcuni dolori addominali, ma non sarebbe stato visitato in tempo dal personale sanitario. L'uomo era entrato con il codice di emergenza verde, ovvero di basso rischio sanitario, le sue condizioni non avrebbero quindi destato preoccupazione.

La denuncia

I familiari hanno sporto denuncia per chiarire le responsabilità di quanto accaduto. Nella denuncia si legge che l'uomo, arrivato in pronto soccorso nel primo pomeriggio, avrebbe fatto il suo ingresso in ambulatorio quando ormai era troppo tardi. Il fascicolo è stato affidato al sostituto procuratore di Salerno Licia Vivaldi. Sulla salma dell'uomo sono stati disposti gli esami autoptici di rito: per capire esattamente la causa della morte e la presenza di eventuali responsabilità si dovrà attendere qualche giorno

