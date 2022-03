Muore in casa, cane veglia il padrone per giorni senza bere

Un uomo di 70 anni è stato trovato morto nel proprio appartamento di via Aureliano Galeazzi, a Genova. A dare l'allarme sono stati i vicini che non avevano più notizie dell'uomo e si sono insospettiti. La tragica scoperta è stata fatta questa mattina. Il decesso sarebbe avvenuto già da 4 o 5 giorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Rossa e la Croce Gialla specializzata nel soccorso animale. A vegliare sul cadavere c'era infatti anche cane dell'uomo deceduto, di nome Giusy, che alla vista dei militari li ha accompagnati subito in bagno per farsi aprire il rubinetto dell'acqua: sarebbe rimasto senza bere per giorni. Successivamente è stato portato nel canile Monte Contessa, dove verrà visitato dal veterinario del rifugio.