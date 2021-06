Muore a 14 anni di covid dopo tre mesi di terapia Intensiva

Nelle scorse ore a Modena è venuto a mancare a causa del covid-19 un ragazzo di appena 14 anni. Il giovanissimo paziente si era ammalato a marzo quando aveva contratto il virus ed era stato ricoverato presso l'hub di riferimento per la pediatria, a Bologna. I sintomi gravissimi lo avevano costretto a lunghe settimane in terapia intensiva. A quanto sembra il giovane non aveva gravi patologie pregresse.

Un mese fa si era negativizzato ed era stato trasferito presso l'Ospedale di Baggiovara, a Modena, pur rimandendo in condizioni critiche. Purtroppo il suo fisico non ha retto ai segni lasciati dal virus e il 14enne è deceduto nelle scorse ore.

Lutto a Sant'Egidio del Monte Albino, il comune del salernitano del quale la famiglia era originaria. "Ha superato l'infezione, lottando come un leone per 90 giorni, ma non è riuscito, sebbene si fosse negativizzato, a superare le drammatiche conseguenze della malattia sugli organi interni. - ha raccontato il sindaco di Sant'Egidio, Antonio La Mura - In questo momento di dolore inconsolabile, voglio pubblicamente esprimere a papà Antonio e mamma Olga la vicinanza commossa dell'intera comunità di Sant'Egidio. Condoglianze che naturalmente estendo a tutta la famiglia, in particolare al nonno Mario e alla nonna Antonietta, nostri cari concittadini", ha concluso il primo cittadino.