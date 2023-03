Uomo di 46 anni muore sotto gli occhi della madre

Tragedia intorno alle 10,30 di oggi, venerdì 10 marzo, in via Muratori, dove un 46enne è morto in casa, davanti ai familiari, in seguito a un malore. Secondo quanto ricostruito sarebbe stata la madre ad accorgersi che il figlio stava male, allertando quindi i soccorsi.

Dalla centrale operativa del numero unico di emergenza 112 è stata così inviata sul posto un'ambulanza con il medico del 118 a bordo. All'arrivo dei soccorritori, il 46enne era in arresto cardiaco. Purtroppo però a nulla sono valse le manovre di rianimazione. Il dottore infatti, dopo aver tentato in tutti i modi di salvare la vita all'uomo, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.