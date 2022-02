Ospite di una Rsa muore "denutrito": aperta un inchiesta per omicidio

La procura di Lecce ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo per fare luce sulla morte di un uomo di 37 anni di Maruggio, in provincia di Taranto, ricoverato presso una residenza socio sanitaria della provincia di Lecce. Stando ad una prima ipotesi, il decesso avvenuto venerdì 18 febbraio potrebbe essere dovuto a denutrizione.

Il 37enne, affetto da disturbi psichici, era da tempo ricoverato presso la struttura. Alcuni giorni fa gli operatori hanno avvisato la zia nominata da tempo tutrice dell'uomo, del fatto che le condizioni di salute dell'uomo erano peggiorate al punto da rendere necessario il trasferimento all'ospedale di Casarano. Una degenza breve e poi il decesso.

La donna ha sporto querela presso la locale caserma dei carabinieri poiché a suo dire le condizioni del nipote palesavano denutrizione. La donna chiede anche di fare luce sulla terapia farmacologica somministrata al congiunto. Gli investigatori hanno così avviato i dovuti accertamenti

La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove il medico legale incaricato dall'autorità giudiziaria eseguirà l'autopsia. Si dovrà appurare se sia stato alimentato a sufficienza e se la terapia farmacologica somministrata durante il ricovero fosse adeguata.