Fugge da carabinieri: 17enne muore travolto da treno

Tragico incidente nella notte a Dormelletto, dove un giovane, ancora minorenne, è stato travolto e ucciso da un treno merci. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, straniero, sarebbe stato investito dal treno mentre scappava dai carabinieri dopo aver tentato, con un complice, un furto in una farmacia.

È accaduto nella notte tra il 4 e 5 novembre 2022 a Dormelletto, sul lago Maggiore, in provincia di Novara. Il 17enne di origine magrebina, clandestino e senza fissa dimora, con un complice, poco dopo la mezzanotte, aveva mandato in frantumi il vetro e forzato le sbarre della porta posteriore di una farmacia, facendo scattare l'allarme. Una pattuglia dei carabinieri ha intercettato i due in fuga. Uno dei, un 22enne algerino, è stato subito fermato, l'altro ha proseguito la fuga ma mentre attraversava i binari è stato investito da un treno merci, rimanendo ucciso sul colpo.