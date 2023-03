Muore investito da un bus mentre attraversava la strada

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 25 anni investito il 7 marzo mattina da un pullman Atm della linea 53 di Milano mentre attraversava la strada, all'incrocio con via Padova. Le ferite si sono rivelate troppo gravi.

L'impatto è stato violentissimo. Stando ai primi accertamenti della polizia locale, il mezzo proveniva da via San Giovanni Battista della Salle e viaggiava in direzione via Arici, dopo aver superato l'incrocio con via Padova. Il giovane, invece, avrebbe attraversato la strada sulle strisce pedonali da destra verso sinistra.

Immediati i soccorsi degli operatori del 118, che hanno trasportato all'ospedale Niguarda il 25enne in coma, in condizioni disperate. Nel tardo pomeriggio, dopo qualche ora di speranza, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo, originario di Bagno a Rispoli, nel Fiorentino.

Ancora da accertare la dinamica dell'impatto: la svolta, forse, potrebbe arrivare dalla telecamera frontale del mezzo pubblico.