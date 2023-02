Muore al matrimonio della nipote: stava ballando con i parenti

Doveva essere una giornata di gioia e invece il matrimonio di una sua parente si è trasformato in lutto. Angela Manfredonia, una donna di 46 anni originaria di Sarno, è morta lo scorso 28 gennaio sera mentre stava festeggiando le nozze della nipote in una sala ricevimenti a Trecase, in provincia di Napoli.

Durante il ricevimento, la donna stava ballando insieme agli altri invitati quando è stata colta da malore e si è accasciata a terra. Immediato l'intervento dei parenti e amici che hanno prestato i primi soccorsi e l'hanno trasportata di urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La corsa al nosocomio non è servita a salvare la vita alla donna: Angela è arrivata al pronto soccorso già morta.

I familiari della 46enne vogliono conoscere quanto accaduto e hanno sporto denuncia ai carabinieri di Torre Annunziata, la locale Procura ha aperto un’inchiesta.