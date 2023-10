Muore mente pota un albero: i carabinieri indagano sull'incidente

Schiacciato da un pesante ramo mentre effettuava dei lavori di potatura: sarebbe questa la causa della morte di un anziano in provincia di Chieti. A perdere la vita un 68enne che stava lavorando su alcuni alberi su un terreno nel piccolo Comune di Monteodorisio (Chieti). L'uomo si sarebbe' visto improvvisamente arrivare addosso il ramo di una quercia che lo avrebbe schiacciato uccidendolo sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti sia i vigili del fuoco della caserma di via Madonna dell'Asilo di Vasto che gli operatori sanitari del 118, che pero' non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sulla dinamica dell'episodio ora indagano i carabinieri.

