Muore soffocato per un boccone durante una festa per la Prima Comunione

Una festa finita purtroppo in tragedia. Durante un pranzo per celebrare una Prima Comunione un uomo ha perso la vita per aver ingerito male un boccone. La vittima è Antonio Tortorino, un 86enne residente in Liguria. L'anziano stava partecipando al pranzo quando improvvisamente si è sentito male in un ristorante di Pontremoli in provincia di Massa Carrara.

Secondo quanto appreso, sembrerebbe che l'uomo sia rimasto proprio senza respiro a causa del cibo e poi è andato in arresto cardiorespiratorio. Familiari e parenti si sono accorti subito della gravità della situazione e lo hanno immediatamente soccorso. All'interno del locale, sempre secondo quanto viene appreso, pare fosse già presente un infermiere che ha provato invano il procedimento di soccorso per liberare le vie aeree.

Il personale del 118 però, arrivato sul posto, constatando l'arresto cardiaco dell'86enne, ha provato le varie procedure di emergenza previste, ma con scarsi risultati. L'uomo è stato trasferito quindi al punto di primo soccorso di Pontremoli dove è stato constatato il decesso.