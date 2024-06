Muore schiacciato da un trattore: un cane resta a vegliarlo, l'altro corre a dare l'allarme

Una folle corsa a quattro zampe fino a casa, abbaiando per dare l'allarme nel tentativo disperato di portare soccorso al padrone, purtroppo già deceduto dopo essere rimasto schiacciato sotto il trattore. A vegliare il corpo, rimane l'altro cane. La tragedia è avvenuta sabato 15 giugno 2024 nel pomeriggio a Pavarolo, piccolo comune in provincia di Torino, in località Tetti Fantini.

L'uomo, 55 anni di origini romene, che risiedeva poco distante, è precipitato in una scarpata con il trattore rimanendo schiacciato dal mezzo e ha perso la vita. La vittima era alla guida di un piccolo escavatore e stava lavorando in un terreno. Forse una manovra sbagliata o il cedimento del terreno ed è scivolato in una scarpata per diversi metri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con ambulanze e con l'elisoccorso, i vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'elicottero Drago e delle squadre Usar, specializzate in recuperi di persone in condizioni difficoltose. Il medico del 118 ha rianimato a lungo il 55enne ma alla fine non ha potuto far altro che constatare il decesso.