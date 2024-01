Travolto sulle strisce pedonali dall'auto guidata da un 90enne muore davanti alla moglie

Una probabile disattenzione che è costata la vita a un anziano. Un uomo di circa 80 anni è morto è morto nel tardo pomeriggio a causa di un incidente stradale avvenuto in via del Mezzetta a Firenze. Secondo quanto spiegato dal Comune la vittima, per ragioni da accertare, sarebbe stato urtato da un'auto condotta da un 90enne mentre stava attraversando le strisce pedonali. L'uomo che ha perso la vita era con la moglie, rimasta illesa. La dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 18 di oggi, martedì 16 gennaio, è al vaglio della Polizia municipale.