Crolla muro di contenimento: fango e auto sui palazzi, 12 appartamenti evacuati

Paura in via Cabrini, a Castelletto, quartiere nella parte nord-ovest di Genova. Nel pomeriggio di oggi giovedì 9 novembre un muro di contenimento è franato poco prima delle 16 facendo precipitare due auto e una moto parcheggiate nel giardino di alcune palazzine. Circa dodici appartamenti sono stati evacuati. Il crollo arriva dopo giorni di pioggia incessante.

Come riporta GenovaToday, non risultano feriti ma la frana preoccupa perché il fango che sta scendendo a terra insiste su alcuni palazzi sottostanti. Nel tardo pomeriggio è iniziata l'evacuazione di due piani (terra e primo) dei civici 32, 34 e 36 di via Acquarone, per un totale di una dozzina di appartamenti. Diversi alloggi avranno problemi con il riscaldamento anche nei prossimi giorni perché è stata coinvolta anche la rete del gas.

Sul posto l'assessore comunale alla Protezione Civile Sergio Gambino e il vicesindaco Pietro Piciocchi hanno assicurato che "Il Comune si attiverà sia per l'ospitalità di chi deve lasciare gli appartamenti, sia per tutti coloro che avranno necessità di qualsiasi tipo". Sempre oggi un'altra frana con relativo muraglione crollato (ma molti meno danni) in via Portazza, per cui la polizia locale ha chiuso la strada nelle vicinanze del civico 24.

