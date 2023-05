Il ragazzo fuggito dalla guerra in Ucraina è morto dopo un tragico incidente

"Che il mio sorriso continui a risplendere nei vostri cuori". È il messaggio che si accompagna al necrologio di Myroslav Ribalko, il ragazzo ucraino di 31 anni morto dopo un tragico incidente stradale avvenuto nella Bergamasca. Poco più di un anno fa era riuscito a fuggire dalla guerra in Ucraina: da profugo era stato accolto a Madone, in provincia di Bergamo, dalla famiglia di Emanuele Manticello, pastore della chiesa evangelica di Capriate San Gervasio.

I volontari della chiesa avevano incontrato "Slav", come lo chiamavano tutti, in stazione centrale a Milano, mentre davano pasti ai senzatetto. Così il pastore aveva deciso di accoglierlo nella sua famiglia: "Mi hanno raccontato la sua storia e la mia famiglia ha deciso di accoglierlo". Il 31enne era nato e Kiev ed era cresciuto in un orfanotrofio a Cherson, città presa di mira dalle bombe russe. "Lo abbiamo aiutato ad ottenere il permesso di soggiorno e lo abbiamo fatto lavorare nella ditta di famiglia. Chiamava me papà, mia moglie mamma", racconta il pastore.

Myroslav Ribalko è rimasto coinvolto in un incidente il 25 aprile scorso a Ponte San Pietro (Bergamo). In sella alla sua bicicletta si era scontrato con un'auto: cadendo a terra aveva battuto la testa e riportato gravissimi danni cerebrali. Ricoverato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, la sua sopravvivenza è rimasta appesa a un filo fino a sabato 6 maggio, il giorno del tragico epilogo. Generoso oltre la morte: i suoi organi sono stati espiantati e doneranno nuova vita ad altre persone.